Libya'da kalıcı ateşkes önündeki zorluklar neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin dönüşü yaptığı açıklamalar, Libya'da umut edilen ateşkes ve siyasi çözümün kolay bir süreç olmayacağını gösterdi. Hafter'in kalıcı bir ateşkes için varılan anlaşmaya imza atmaması, 55 maddelik Berlin sonuç bildirgesine uyacağına ilişkin bir somut taahhütte bulunmaması ve uluslararası aktörlerin aralarındaki görüş ayrılıklarını sürdürmeleri başlatılan siyasi çözüm görüşmelerinin önündeki en büyük engeller olarak görülüyor. BM Genel Sekreteri Antonio Gueterres ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ev sahipliğinde Berlin'de 19 Ocak'ta gerçekleştirilen Libya Konferansı'nın ardından yapılan açıklamalar ve ortaya çıkan ayrıntılar, Tobruk merkezli General Halife Hafter ile Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Mustafa Fayez el-Sarraj arasında olası bir uzlaşmanın kolay olmayacağını gösterdi. Konferans sonrasında açıklanan 55 maddelik sonuç bildirgesi, uluslararası güçlerin silahlı mücadeleye müdahale etmemeleri ve savaşan tarafların mevcut ateşkesi kalıcı bir ateşkes haline çevirmeleri çağırısında bulunuyor.

Erdoğan: Hafter'in imza atmaması manidar Konferans öncesindeki beklenti, Hafter'in 13 Ocak'ta Moskova'da üzerinde uzlaşı sağlanan kalıcı ateşkes anlaşmasına koymadığı imzayı, Berlin'de atması ve böylece Libya'da son dönemde artış gösteren şiddet düzeyinin azaltılması idi. Ancak bu imzanın atılmadığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamayla kayda geçirdi: "Hafter'in şu ana kadar, ayrıldığımız zamana kadar metinlere imza atmaması manidardır. Hepsi sözdedir ve ben de kendilerine atalarımızın o sözü ile bir hatırlatmada bulundum; 'söz uçar yazı kalır' dedim. Bunun imza ile teyit edilmesi gerekir dedik. Fakat tüm bunlara rağmen imza altına alınamadı. Olay tamamen sözlü olarak bütün katılımcıların şahit olması ile o şekilde kalmış oldu. İnşallah neticesi hayırlı olur." Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 21 Ocak günü NTV'ye yaptığı açıklamada, Hafter'in imza atmamasının siyasi çözümden değil askeri çözümden yana olduğunu gösterdiği değerlendirmesini yaptı. Çavuşoğlu, "Berlin'de de Hafter tarafından destek gelmemesi herkesin kafasındaki soru işaretlerini devam ettirdi. Bugüne kadarki tüm tutumları askeri çözüm istediğini gösteriyor. Hafter'in siyasi çözüm çizgisine gelmesi gerekiyor. Bizim Türkiye olarak tüm gayretlerimiz esasen buna yöneliktir", ifadelerini kullandı.