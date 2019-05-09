Libya'da mevcut durumda ateşkes UMH için intihar niteliğinde

İSTANBUL (AA) - MUSTAFA DALA - Libya'da Halife Hafter'in yaklaşık bir ay önce başkenti ele geçirmek için başlattığı operasyonda, Trablus'u savunan uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) için mevcut durumda ateşkesi kabul etmek "intihar" niteliği taşıyor.

Libya'nın başkentini ele geçirmek amacıyla saldırı başlatan Halife Hafter, aradan geçen sürede başkentin merkezini ele geçirmekte ve kesin bir zafer elde etmekte başarısız oldu. Ancak, Hafter, yaptığı baskın saldırıyla başkentin çevresindeki birçok stratejik noktayı ele geçirmeyi başardı.

Sonunda, çatışmalarda galip gelen taraf olmadığı için uluslararası toplumdan da ateşkes çağrıları yükselmeye başladı. Özellikle Halife Hafter'in destekçileri arasında gösterilen Fransa ve Rusya gibi ülkelerden gelen çağrılar, UMH tarafından kesin bir dille reddedildi.

UMH Hükümet Sözcüsü Muhammed Yunis, "Hafter'e bağlı muharip güçlerin geldikleri bölgelere çekilmesi seçeceği dışında hiç bir ateşkesi kabul etmeyeceklerini" belirterek, "bazı ateşkes çağrılarını da şüpheli bulduklarını" ifade etti.