Libya'da milis tehdidindeki petrol sahasında hayat normale döndü

Şirketten yapılan açıklamada, eylemin devam etmesi halinde sahanın bugün itibarıyla kapatılacağı ve ülkenin güneyi ile batı bölgelerine elektrik sağlayan Ruveys üretim santraline de yakıt akışının kesileceği aktarılmıştı.

Ulusal Petrol Şirketi dün, silahlı milis grupların Vefa Petrol Sahası'ndaki havaalanını, "şirketi uygunsuz bir anlaşmaya mecbur etmek için" salı gününden bu yana işgal altında tuttuğunu duyurmuştu.

Açıklamada, petrol sahasında bulunan havaalanının ülke içindeki güvenlik durumu nedeniyle şirketin çalışanlarının ve ekipmanın güvenli şekilde ulaştırılması için kullanıldığı aktarıldı.

Libya Ulusal Petrol Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Vefa Petrol Sahası'ndaki havaalanını işgal eden silahlı milis grupları, dün şirketin kamuoyuna yaptığı duyuru sonucunda çekildi." ifadelerine yer verildi.

Vefa Petrol Sahası'nın Libya Ulusal Petrol Şirketi ve İtalyan Eni ortaklığıyla kurulan Melitah Petrol ve Gaz Şirketi tarafından işletildiği, günlük 40 bin varil ham petrol ve elektrik santrallerine sağlanmak üzere günlük yaklaşık 1,3 milyon metreküp doğalgaz üretimi yaptığı belirtiliyor.

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı milis grupları, merkezi hükümetin emirleri dışında başkent ve çevresinde çok sayıda yasa dışı faaliyetle, ülkedeki finans ve hizmet kurumlarının çalışmalarını engelleyebiliyor.

Hükümetin görevlendirdiği Petrol Muhafızları veya diğer silahlı milis grupları, petrol sahalarını işgal ederek yetkilileri daha fazla para ve imtiyaz elde etmeye zorlayabiliyor.

