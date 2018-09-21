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Libya'da milis tehdidindeki petrol sahasında hayat normale döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 17:34 | Son Güncelleme

Silahlı milisler işgal ettikleri Vefa Petrol Sahası'ndaki havaalanını terk etti

Libya Ulusal Petrol Şirketi, Cezayir sınırı yakınında yer alan Vefa Petrol Sahası'nda silahlı milislerin tehdidinin ortadan kalktığını ve şirketin çalışmalarının normale döndüğünü açıkladı.

Libya Ulusal Petrol Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Vefa Petrol Sahası'ndaki havaalanını işgal eden silahlı milis grupları, dün şirketin kamuoyuna yaptığı duyuru sonucunda çekildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, petrol sahasında bulunan havaalanının ülke içindeki güvenlik durumu nedeniyle şirketin çalışanlarının ve ekipmanın güvenli şekilde ulaştırılması için kullanıldığı aktarıldı.

Ulusal Petrol Şirketi dün, silahlı milis grupların Vefa Petrol Sahası'ndaki havaalanını, "şirketi uygunsuz bir anlaşmaya mecbur etmek için" salı gününden bu yana işgal altında tuttuğunu duyurmuştu.

Şirketten yapılan açıklamada, eylemin devam etmesi halinde sahanın bugün itibarıyla kapatılacağı ve ülkenin güneyi ile batı bölgelerine elektrik sağlayan Ruveys üretim santraline de yakıt akışının kesileceği aktarılmıştı.

Vefa Petrol Sahası'nın Libya Ulusal Petrol Şirketi ve İtalyan Eni ortaklığıyla kurulan Melitah Petrol ve Gaz Şirketi tarafından işletildiği, günlük 40 bin varil ham petrol ve elektrik santrallerine sağlanmak üzere günlük yaklaşık 1,3 milyon metreküp doğalgaz üretimi yaptığı belirtiliyor.

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı milis grupları, merkezi hükümetin emirleri dışında başkent ve çevresinde çok sayıda yasa dışı faaliyetle, ülkedeki finans ve hizmet kurumlarının çalışmalarını engelleyebiliyor.

Hükümetin görevlendirdiği Petrol Muhafızları veya diğer silahlı milis grupları, petrol sahalarını işgal ederek yetkilileri daha fazla para ve imtiyaz elde etmeye zorlayabiliyor.

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Libya Ulusal Petrol Şirketi Trablus Vefa Petrol Sahası

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