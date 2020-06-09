Libya'da Mısır'ın ateşkes girişimi sonuç vermedi

Hafter güçlerinin sözcüsü, Türkiye'yi Libya'yı işgal etmek istemekle suçlarken Erdoğan, "Hafter her an sürecin dışına atılabilir" dedi.Libya'da Mısır tarafından önerilen ve Pazartesi günü yürürlüğe girmesi öngörülen ateşkese rağmen Hafter güçleri ve Trablus merkezli hükümete bağlı birlikler arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'nun sözcüsü Ahmed el Mismari, düzenlediği basın toplantısında, Sirte kentini ele geçirmek için harekat düzenleyen Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birliklerine yönelik hava operasyonlarını yoğunlaştırdıklarını açıkladı.

Mısır'ın ateşkes önerisinin UMH tarafından reddedildiğini belirten El Mismari, "Bu yüzden askeri operasyonlarımız sürecek. Onlara bu ateşkes girişimine tamamen bağlı kalana ya da bu gruplar ortadan kaldırılana kadar askeri operasyonlarımızı durdurmayacağız" dedi.

Mısır'ın önerdiği ve General Halife Hafter'in kabul ettiği ateşkes, UMH lideri Fayez Serrac tarafından dolaylı olarak reddedilmişti. Söz konusu ateşkes anlaşması Libya'daki yabancı güçlerin çekilmesini ve milis gruplarının dağıtılarak silahlarının toplanmasını öngörüyordu.