Libya’da Mülteci Teknesi Battı: 86 Kişi Kayıp

BM’ye göre saldırıda mülteci kampındaki altısı çocuk en az 53 kişi hayatını kaybetti. AP haber ajansı ise ölü sayısını en az 44 olarak veriyor.

Bu hafta Libya’dan denize açılan ve 65 kişiyi taşıyan bir başka tekne Tunus’un Sfax limanına ulaşmayı başarmıştı.

BM Göç Dairesi, Libya’dan yola çıkan 86 mülteciyi taşıyan bir teknenin Çarşamba gece geç saatlerde battığını ve 82 kişinin kaybolduğunu, yalnızca üç kişinin hayatta kaldığını bildirdi.

İki mülteci AP haber ajansına yaptıkları açıklamada atölyede aylar boyunca çalıştırıldıklarını anlattı.

Kampta yaklaşık iki yıldır tutulan genç bir göçmen AP’ye yaptığı açıklamada “İki yıldır Tacoura’da hava saldırı silahlarını temizliyoruz. Çok sayıda roket ve füze de gördüm” diye konuştu.

BM’ye göre Trablus’un doğusundaki Tacura’da bulunan mülteci kampında hala yaklaşık 500 kişi bulunuyor.

Libya yoksulluk ve savaştan kaçan Afrikalı mültecilerin İtalya’ya deniz yoluyla gitmek için kullandıkları ana çıkış noktalarından biri. Ancak yasa dışı göçmenleri taşıyan teknelerin birçoğuna denizde müdahale ediliyor ve bu tekneler içlerindeki mültecilerle birlikte AB’nin de onayıyla Libya sahil güvenliğine teslim ediliyor.

Libya’da Halife Hafter’e ait güçler üç ay önce başkent Trablus’u almak için kara ve hava operasyonları başlatmıştı.

BM’ye göre Hafter güçlerinin saldırılarında ölen sivillerin sayısı mülteci kampının vurulmasının ardından ikiye katlandı.

BM Libya’nın Akdeniz’den kurtarılan mültecilerin teslim edilmesi için doğru bir yer olmadığı görüşünü sık sık dile getiriyor, mülteci ve göçmenlerin serbest bırakılması ve bu kişilere güvenli barınaklar sağlanması çağrısı yapıyor.