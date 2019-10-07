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Libya’da Osmanlı mirası eserler TİKA ile yenileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 11:54 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya’daki Osmanlı-Türk eserlerinin restorasyonu ile başkent Trablus’ta kurulması planlanan Türk Libya Mesleki Eğitim Merkezi Projesine yönelik teknik incelemelerde bulundu.Kanuni Sultan Süleyman döneminde alınan Trablusgarp’ta 360 yıl süren Osmanlı idaresi döneminde başta Trablus ve Bingazi olmak üzere birçok şehirde çok önemli eserler inşa edildi.

Libya’da Osmanlı mirası eserler TİKA ile yenileniyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya’daki Osmanlı-Türk eserlerinin restorasyonu ile başkent Trablus’ta kurulması planlanan Türk Libya Mesleki Eğitim Merkezi Projesine yönelik teknik incelemelerde bulundu.
Kanuni Sultan Süleyman döneminde alınan Trablusgarp’ta 360 yıl süren Osmanlı idaresi döneminde başta Trablus ve Bingazi olmak üzere birçok şehirde çok önemli eserler inşa edildi. Ancak son yıllarda meydana gelen olaylar nedeniyle birçok tarihi eser zarar gördü.
Türk-Libya ortak tarihinin önemli nişaneleri olarak kabul edilen bu eserlerin gelecek nesillere de sağlıklı bir şekilde ulaştırılması amacıyla daha önceki yıllarda TİKA tarafından başlatılan Libya’daki tarihi eserlerin restorasyonu çalışmaları kapsamında TİKA mühendis ve mimarlarından oluşan teknik bir heyet, başkent Trablus’un Medine-i Kadime bölgesinde bulunan Osmanlı-Türk eserlerine yönelik inceleme ziyaretinde bulundu.
Osmanlı dönemi Trablusgarp Eyaletinin merkezi olan ve günümüz başkenti Trablus’ta Medine-i Kadime (Eski Şehir) olarak bilinen bölgesinde bulunan Suuq El-Müşir (Müşir Çarşısı), Suuq Et-Turk (Türk Çarşısı), Karamanlı Ahmet Paşa Camii, Turgut Reis Camii ve Türbesi ile Osmanlı Bahriye Mektebine yönelik teknik incelemeler yapıldı.
Libyalı yetkililer, “Libya Tarihi Şehirler İdaresi Kurumu” işbirliğinde gerçekleştirilen teknik incelemeler neticesinde, 2013-2014 yıllarında planlanan restorasyon çalışmalarının tekrar başlatılması temennisinde bulundu. Ayrıca Osmanlı-Türk eserlerine Türkiye’nin sahip çıkmasını isteyen Libyalı yetkililer, restorasyon alanında Türkiye’nin tecrübesinden faydalanmak istediklerini ifade etti.

Türkiye’nin mesleki eğitim tecrübesi Libya’ya aktarılıyor
TİKA heyeti başkent Trablus’ta Libya Eğitim Bakanlığı, Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilmesi planlanan Türk-Libya Mesleki Eğitim Merkezi Projesine dair incelemelerde bulundu.
Türkiye’nin, mesleki eğitim alanındaki tecrübelerinin kardeş ve dost Libya’ya aktarılması amaçlanan mesleki eğitim projesiyle, Libya’da ihtiyaç duyulan kalifiye personel yetiştirilmesi ve son yıllarda oluşan işsizliğin azaltılması hedefleniyor.

Libya’da Osmanlı mirası eserler TİKA ile yenileniyor

Libya’da Osmanlı mirası eserler TİKA ile yenileniyor

Libya’da Osmanlı mirası eserler TİKA ile yenileniyor

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