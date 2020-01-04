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  4. Libya'da parlamentodan Türkiye ile mutabakata ret

Libya'da parlamentodan Türkiye ile mutabakata ret

DÜNYA HABERLERİ  | 04.01.2020 17:16 | Son Güncelleme

İki ayrı yönetimin yer aldığı Libya'da, doğudaki hükümeti destekleyen parlamento Türkiye ile varılan anlaşmaları reddetti.

Libya'da parlamentodan Türkiye ile mutabakata ret

Trablus merkezli hükümete liderlik eden Sarraj'ın vatana ihanetle yargılanması istendi.Türkiye ile Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan askeri işbirliği mutabakatı Libya'daki parlamento tarafından reddedildi. Alman haber ajansı dpa, kararın Libya'nın doğusundaki yönetimi destekleyen parlamento tarafından alındığını bildirdi. Habere göre parlamento ayrıca Türkiye ile mutabakat imzalayan Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez el Sarraj'ın "vatana ihanet" suçlaması ise yargılanmasına oybirliği ile karar verdi.

Libya'nın batısında bulunan Trablus merkezli hükümet ile Türkiye arasında 27 Kasım 2019'da "Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ise Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini Perşembe günü 184'e karşı 325 oyla kabul etmişti.

Libya'da iki ayrı hükümet

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden sonra ülkede iki ayrı yönetim baş gösterdi. Türkiye, Libya'nın batısında yer alan ve Birleşmiş Milletler dâhil uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyor.

Libya'nın doğusu başta olmak üzere büyük bölümü ise General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolünde. General Hafter, Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa tarafından destekleniyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye dışındaki destekçileri Katar ve İtalya.

Hafter güçlerinin Trablus'u ele geçirmek için geçen Nisan ayında başlattığı operasyonlar nedeniyle zor durumda olan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'den asker talebinde bulunmuştu.

dpa/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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