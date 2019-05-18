Libya'da petrol sahasına yönelik saldırı önlendi

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçler, Ez-Zuveytine Petrol Sahası'na yönelik saldırıyı önledi.
Hafter'e bağlı Harp Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Zille kentinde yer alan Zuveytine Petrol Sahası'na teröristlerce düzenlenen saldırının püskürtüldüğü bildirildi.
Açıklamada, ilk belirlemelerin saldırının terör örgütü DEAŞ militanlarınca düzenlendiğini gösterdiği kaydedildi.
Libya'nın güneyindeki Sebha ilinde askeri eğitim karargahına 4 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırı sonrası aralarında terör örgütü DEAŞ üyelerinin bulunduğu yaklaşık 200 tutuklu firar etmişti. Saldırının DEAŞ militanlarınca düzenlendiği açıklanmıştı.
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