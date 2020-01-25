Libya'da petrol üretimi Hafter'in limanları kapatması sebebiyle yüzde 73 azaldı

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in limanları kapatması sebebiyle son 6 günde petrol üretiminin yaklaşık yüzde 73 azaldığını duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, petrol üretiminin günlük 1,2 milyon varilden 320 bin 154 varile gerilediği belirtildi.

Toplam üretim kaybının 23 Ocak 2020 itibarıyla 3 milyon 907 bin 318 varil olduğu aktarılan açıklamada, limanların yasa dışı şekilde kapatılmasının doğrudan zararının ise 256,6 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

Hafter'e bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları isimli silahlı grup, 18 Ocak'ta yine Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesi'nden gelen talimatla Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra petrol ihracat limanı ile Şarara ve el-Fil kuyularını kapattığını duyurmuştu.

