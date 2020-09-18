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Libya'da petrol üretiminde Hafter engeli aşıldı

18.09.2020 16:58 | Son Güncelleme

Libya'da petrol kuyularını ocak ayından bu yana abluka altında tutan Hafter, petrol üretim ve ihracatına yeniden başlanmasını kabul etti.

Libya'da petrol üretiminde Hafter engeli aşıldı

Hafter'in açıklaması Serrac'ın görevden ayrılacağını duyurmasının ardından geldi.Libya'nın doğu ve güney bölgelerini kontrolünde bulunduran Halife Hafter, ülkedeki petrol kuyularına ocak ayından bu yana uyguladığı ablukayı sona erdirmeyi kabul etti.

Hafter Cuma günü yaptığı açıklamada, komutası altındaki Libya Ulusal Ordusu'nun, gelirlerin adil paylaşımı ve "terör finansmanında kullanılmaması" koşuluyla, petrol üretimi ve ihracatının yeniden başlatılmasını kabul ettiğini bildirdi.

Hafter'in açıklaması, BM'nin tanıdığı ve Türkiye tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz Serrac'ın ekim sonuna kadar görevi bırakacağını duyurmasının ardından geldi.

Tobruk merkezli hükümetin desteğiyle UMH'ya karşı savaşan Hafter'e bağlı birliklerin petrol üretimini sekteye uğratması sonucu ülke 9 milyar dolarlık ekonomik kayba uğramıştı. Libya Milli Petrol Kurumu (NOC), petrol tesislerinden silahlı milisler çekilip güvenlik sağlanmadığı sürece petrol üretimine başlanmayacağını bildirmişti.

Petrol gelirleri için komite kurulacak

Hafter'in açıklamasının hemen ardından bir yazılı açıklama yapan UMH Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, "petrol üretimine yeniden başlanmasına karar verildiğini" belirterek petrol gelirlerinin adil dağıtımını denetleyecek bir komite oluşturulacağını bildirdi. Muaytik, komitenin, bir bütçe hazırlanması, ödemelerin yapılabilmesi için fonların transferi ve kamu borçları konusunda iki taraf arasında koordinasyonu sağlayacağını kaydetti.

Trablus merkezli UMH ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi geçen ay eş zamanlı olarak ateşkes ilan etmişti. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde Trablus ve Tobruk hükümetleri arasında yürütülen görüşmelerde bir geçiş hükümeti kurulması ve 18 aylık sürecin sonunda üzerinde uzlaşılmış bir anayasal çerçeve temelinde seçimlere gidilmesi hedefi ilan edilmişti.

Erdoğan: Serrac'ın görevi bırakma haberi üzüntü verici

UMH Başbakanı Fayiz Serrac'ın Çarşamba günü açıkladığı görevden ayrılma planına, en büyük destekçisi Türkiye'den "üzüntülüyüz" açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili bir soru üzerine geçen hafta Serrac'ı kabul ederek kendisiyle görüşmeler yaptığını, ardından böyle bir gelişmenin, bu tür bir haber almanın kendileri için üzüntü verici olduğunu söyledi.

Serrac ve ekibinin Türkiye'nin desteğiyle Hafter'e karşı önemli kazanımlar elde ettiğine ve Hafter'in Trablus'a yönelik harekatını püskürttüğüne işaret eden Erdoğan, "Eninde sonunda darbeci Hafter bu defa bu işte kaybedecek, bunu görüyoruz. Fakat Sayın Serrac'ın bu aldığımız haberleri, bizler de kendilerine bazı haberler ulaştırdık. Bu hafta içerisinde heyetlerimizin Libya Milli Mutabakat Hükümetiyle bazı görüşmeleri olabilir. Bu görüşmelerle birlikte de bu işi olması gereken istikamete inşallah buluşuruz" ifadelerini kullandı.

Hafter geçen yıl nisan ayında başkent Trablus'a yönelik harekat başlatmış, Türkiye'nin özellikle aralık ayından itibaren artan askeri desteği karşısında bu yıl haziran ayı itibarıyla pek çok stratejik bölgeden geri çekilmek zorunda kalmıştı.

dpa,rtr/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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