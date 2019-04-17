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"Libya'da savaş suçu işleniyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 20:10 | Son Güncelleme

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame: - "Sivillerin yaşadığı alanların rasgele hedef alınması savaş suçu teşkil ediyor ve sadece bu suçları işleyenler değil, emir verenler de sorumlu tutulabilir"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Miletler'den (BM), Libya'da gerginliğin tekrar artmasının ardından Trablus'un dün en ağır çatışmalardan birine şahit olduğu ve sivillerin yaşadığı alanların rasgele hedef alınmasının savaş suçu teşkil ettiği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, çatışmaların yeniden başladığı Libya'da başkent Trablus'un dün en ağır çatışmalardan birine şahit olduğunu, nüfusun yoğun olduğu yerlere rastgele roket saldırıları sonucu beş sivilin öldüğünü ve birçok kişinin yaralandığını söyledi.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ise yaptığı yazılı açıklamada, dün geceki roket saldırılarını en güçlü şekilde kınayarak sivillerin yaşadığı alanların rasgele hedef alınmasının savaş suçu teşkil ettiğini ve sadece bu suçları işleyenlerin değil, emir verenlerin de sorumlu tutulabileceğini ifade etti.

Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan General Halife Hafter'in askeri güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında başkent çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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