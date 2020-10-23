HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Libya'da Savaşan Taraflar Ateşkes Anlaşmasını İmzaladı

Libya'da Savaşan Taraflar Ateşkes Anlaşmasını İmzaladı

23.10.2020 13:22 | Son Güncelleme

Libya’da taraflar kalıcı ateşkes konusunda anlaşmaya vardılar. Birleşmiş Milletler Sözcüsü, Cenevre’de yapılan görüşmeler sonucunda tarafların uzlaştıklarını ve anlaşmanın da Cenevre’de yerel saatle 9:15’te imzalandığını söyledi

Libya'da Savaşan Taraflar Ateşkes Anlaşmasını İmzaladı

Libya’da taraflar kalıcı ateşkes konusunda anlaşmaya vardılar. Birleşmiş Milletler Sözcüsü, Cenevre’de yapılan görüşmeler sonucunda tarafların uzlaştıklarını ve anlaşmanın da Cenevre’de yerel saatle 9:15’te imzalandığını söyledi. Sözcü bugün gün içerisinde de bir basın toplantısı düzenleneceğini ve anlaşmanın detaylarının da açıklacağını belirtti.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Williams, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu dile getirmişti. BM tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ve kendilerini Libya Ulusal Ordusu olarak isimlendiren General Halife Hafter'e bağlı güçler, dördüncü turu yapılan görüşmelerde, öncelikli olarak Libya’daki tüm kara ve hava yollarının açılması üzerinde uzlaşıya varmışlardı.

Pazartesi günü başlayan dördüncü tur görüşmelerin Cumartesi gününe kadar devam etmesi planlanıyordu.

Trablus'tan Bingazi'ye tarifeli uçak seferi bugün başladı

Bu çerçevede bugün başkent Trablus’tan kalkan bir yolcu uçağı Bingazi’ye ilk tarifeli seferi gerçekleştirdi. İki şehir arasındaki uçuşlar General Hafter’e bağlı güçlerin başkent Trablus’a başlattığı saldırılarla birlikte geçen yıl Nisan ayında durdurulmuştu.

Bu sabah Trablus’taki Mitiga Havalimanı’ndan kalkan yolcu uçağı Bingazi’deki Benina Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Aliyev'den çok önemli açıklama!Aliyev'den çok önemli açıklama!
Düzenli cinsel ilişkinin kadınlardaki inanılmaz faydası Düzenli cinsel ilişkinin kadınlardaki inanılmaz faydası
En Çok Okunan Haberler
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Diğer Haberler
Halka uyarı: Çin'den gelen tozda koronavirüs var, evden çıkmayın
Halka uyarı: Çin'den gelen tozda koronavirüs var, evden çıkmayın
Aliyev'den çok önemli açıklama!
Aliyev'den çok önemli açıklama!
En yetkili kurum ilk kez açıkladı: Mesafe güncellendi
En yetkili kurum ilk kez açıkladı: Mesafe güncellendi
Güney Kore'de grip aşısı krizi büyüyor, ölü sayısı giderek artıyor!
Güney Kore'de grip aşısı krizi büyüyor, ölü sayısı artıyor!
Ermeni güçlerin güney cephesi çöktü!
Ermeni güçlerin güney cephesi çöktü!
'Bilinç nedir?' sorusunun bilimsel cevabı bulunmuş olabilir mi?
Ünlü profesör sırrı çözdüğünü iddia etti!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.