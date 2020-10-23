Libya'da Savaşan Taraflar Ateşkes Anlaşmasını İmzaladı

Libya’da taraflar kalıcı ateşkes konusunda anlaşmaya vardılar. Birleşmiş Milletler Sözcüsü, Cenevre’de yapılan görüşmeler sonucunda tarafların uzlaştıklarını ve anlaşmanın da Cenevre’de yerel saatle 9:15’te imzalandığını söyledi. Sözcü bugün gün içerisinde de bir basın toplantısı düzenleneceğini ve anlaşmanın detaylarının da açıklacağını belirtti.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Williams, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu dile getirmişti. BM tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ve kendilerini Libya Ulusal Ordusu olarak isimlendiren General Halife Hafter'e bağlı güçler, dördüncü turu yapılan görüşmelerde, öncelikli olarak Libya’daki tüm kara ve hava yollarının açılması üzerinde uzlaşıya varmışlardı.

Pazartesi günü başlayan dördüncü tur görüşmelerin Cumartesi gününe kadar devam etmesi planlanıyordu.

Trablus'tan Bingazi'ye tarifeli uçak seferi bugün başladı

Bu çerçevede bugün başkent Trablus’tan kalkan bir yolcu uçağı Bingazi’ye ilk tarifeli seferi gerçekleştirdi. İki şehir arasındaki uçuşlar General Hafter’e bağlı güçlerin başkent Trablus’a başlattığı saldırılarla birlikte geçen yıl Nisan ayında durdurulmuştu.

Bu sabah Trablus’taki Mitiga Havalimanı’ndan kalkan yolcu uçağı Bingazi’deki Benina Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.

