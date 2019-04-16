"Libya'da savaşı körükleyen ülkeler var"

Cemali sözünü ettiği ülkelerin, Libya meselesine müdahalelerinin sorumluluğunun öncelikle Libyalı siyasetçilerde olduğunu vurguladı.

Tarafların dışarıdan destek alarak nüfuzunu güçlendirme hamlesinin tehlikesi sonuçlar doğuracağı değerlendirmesinde bulunan Cemali, isim vermeksizin "Libya'da bazı ülkeler savaşı körüklüyor. Dış müdahale ancak ülke içinden bir talep gelmesi halinde olabilir." dedi.

Libya'ya çok fazla müdahale edildiğini savunan Cemali, söz konusu müdahalelerin de "savaşın sona ermesi ve ateşkesin sağlanması" yönünde olmadığını dile getirdi.

Cemali, 2011 yılından bu yana Libya'da devam eden meşruiyet krizinin yanı sıra General Halife Hafter'in 4 Nisan'da başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı emriyle patlak veren olaylara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

TUNUS (AA) - YUSRA VENNAS - Arap Birliği Libya Temsilcisi Selahaddin el-Cemali, Libya'da devam eden çatışmaları körükleyen bazı ülkelerin varlığından söz ederek, ülkeye yönelik dış müdahale söylemlerini de eleştirdi.

- Ülkede siyasi iradenin gerekliliği

Libyalıları ülkenin çıkarları adına düşünme ve fedakarlık yapmaya sevk edecek müzakereler sırasında yaşanan anlaşmazlıklara değinen Cemali, bu anlaşmazlıkların çözümü için de güçlü bir siyasi irade gerektiğini ifade etti.

Cemali, diyaloğun; karşı tarafı zayıflatmak, kontrol altına almak anlamına gelmediğine dikkati çekerek, "Arap zihniyetinde olduğu gibi diyalog bir konuda ısrar demek, karşısındakini zayıflatıp, kontrol altına almak değildir. Bu tür yaklaşım müzakere değil manevradır." diye konuştu.

Libya'da ulusal Arap güvenliğinin ihlal edildiğini kaydeden Cemali, ulusal güvenliğin genel itibarıyla Sudan, Yemen, Irak ve Libya gibi sıcak bölgelerin çoğunda sıkıntılı olduğunu belirtti.

Libya'nın sahip olduğu stratejik konum ve milli kaynaklara da dikkati çeken Cemali, "Libya, stratejik konumu, petrol ve doğal gaz gibi zengin doğal kaynakları nedeniyle hedefte olan bir ülke." ifadelerini kullandı.

Cemali, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa'nın Hafter güçlerini desteklediğine ilişkin iddialara dair ise şunları söyledi: