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Libya'da seçim süreci başladı

01.02.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Libya'da seçim süreci başladı

Libya'da başbakan ve başkanlık konseyi üyelerinin seçileceği beş günlük süreç başladı.

Kurulacak geçici birlik hükümeti, ülkeyi 24 Aralık'ta planlanan seçimlere götürecek.Libya'da 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan genel seçimlere kadar ülkeyi yönetmesi öngörülen geçici birlik hükümeti için geri sayım başladı. Ülkede iç savaş sonrası siyasi sistemin kurulması için oluşturulan Libya Siyasal Diyalog Forumu (LPDF), geçici hükümetin başbakanı ile başkanlık konseyinin üç üyesini seçmek üzere toplandı.

28 Ocak'ta adaylık başvuru süresinin dolmasının ardından açıklanan adaylar listesinde üçü kadın 45 isim bulunuyor. Başbakanlık için 21, üç üyeli başkanlık konseyi için 24 kişi aday oldu.

Bu görevlere adaylığını koyanlar, LPDF kuralları gereği aralık ayında yapılacak seçimlerde aday olmama taahhüdünde bulundu.

BM'den "taahhütler yerine getirilmeli" vurgusu

İsviçre'nin Cenevre kenti yakınlarında gizli tutulan bir mekanda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Forum üyelerini, "Libya halkının refahını kendi çıkarlarının üstünde tutan adayları" seçmeye çağırdı. Başbakanlık ve başkanlık konseyi için 45 adayın başvuruda bulunmasının cesaret verici olduğunu belirten Williams, "Bu tür bir yarış, ancak silahların susmasıyla mümkün. Bu taahhüt, bedeli ne olursa olsun yerine getirilmelidir" diye konuştu.

2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesi sonrasında iç savaşa sürüklenen Libya, BM'nin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi olmak üzere iki ayrı yönetim bölgesine bölünmüştü. Taraflar geçen yıl ekim ayında ateşkes anlaşmasına imza atmış ve ülkeyi seçimlere götürecek siyasi sürecin koordinasyonu için oluşturulan Libya Siyasi Diyalog Forumu kasım ayında ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Forum, Libya'daki değişik siyasi ve toplumsal kesimleri temsil eden 75 üyeden oluşuyor.

Başkanlık Konseyi ve Başbakan adayları

İsviçre'de bugün başlayan ve 5 Şubat'a kadar sürecek toplantıda adaylar LPDF'nin ülkeyi seçimlere götürecek yol haritasını nasıl hayata geçirecekleriyle ilgili planlarını Forum'a açıklama fırsatına sahip olacak, dijital ortamda gerçekleşecek toplantıda halktan da adaylara sorular yöneltilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı makamı konumundaki Başkanlık Konseyi için aday olan isimler arasında Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih öne çıkıyor. İç savaş sırasında Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusuna destek veren Salih, yeni siyasi sistemi kurma sürecinde diplomasiye ağırlık vererek Trablus harekatında başarılı olamayan Hafter'in önüne geçmişti. Başkanlık Konseyi için aday olan diğer isimler arasında UMH Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri de bulunuyor.

Başbakan adayları arasında ise UMH'nın İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Muaytik dikkat çekiyor.

Megerisi: 2015'teki hataya düşülmemeli

Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nden Tarek Megerisi, 2015 yılında iç savaşı sona erdirmek üzere Fas'ın Suheyrat kentinde imzalanan anlaşmaya atıfla İsviçre'de aynı hatalara düşülmemesi uyarısı yaptı.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Megerisi, o dönem yine BM himayesinde gerçekleştirilen görüşmelerde en önemli konu olan "bölünmüş ülkenin birliği" konusunun açıkta kaldığını belirterek, "Bunun yerine, herkes pastadan pay alsın diye yeni kurumlar oluşturulmaya çalışıldı. Bu durum İsviçre'de de tekrar edebilir" uyarısı yaptı.

DW,dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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