Libya'da seçim süreci başladı

Kurulacak geçici birlik hükümeti, ülkeyi 24 Aralık'ta planlanan seçimlere götürecek.Libya'da 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan genel seçimlere kadar ülkeyi yönetmesi öngörülen geçici birlik hükümeti için geri sayım başladı. Ülkede iç savaş sonrası siyasi sistemin kurulması için oluşturulan Libya Siyasal Diyalog Forumu (LPDF), geçici hükümetin başbakanı ile başkanlık konseyinin üç üyesini seçmek üzere toplandı.

28 Ocak'ta adaylık başvuru süresinin dolmasının ardından açıklanan adaylar listesinde üçü kadın 45 isim bulunuyor. Başbakanlık için 21, üç üyeli başkanlık konseyi için 24 kişi aday oldu.

Bu görevlere adaylığını koyanlar, LPDF kuralları gereği aralık ayında yapılacak seçimlerde aday olmama taahhüdünde bulundu.

BM'den "taahhütler yerine getirilmeli" vurgusu

İsviçre'nin Cenevre kenti yakınlarında gizli tutulan bir mekanda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Forum üyelerini, "Libya halkının refahını kendi çıkarlarının üstünde tutan adayları" seçmeye çağırdı. Başbakanlık ve başkanlık konseyi için 45 adayın başvuruda bulunmasının cesaret verici olduğunu belirten Williams, "Bu tür bir yarış, ancak silahların susmasıyla mümkün. Bu taahhüt, bedeli ne olursa olsun yerine getirilmelidir" diye konuştu.