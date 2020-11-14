Libya’da Seçim Tarihi Belli Oldu

Toplantıda özgür, adil, kapsayıcı ve güvenilir parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için ön anlaşmaya varıldığını belirten Williams, kurumların birleştirilmesinin de anlaşma kapsamında olduğunu kaydetmişti.

Görüşmelerin yapıldığı Tunus’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Williams, BM’nin seçtiği 75 Libyalı katılımcıyla müzakerelerde gerçek bir ivme yaşandığını; sürece odaklanılması ve destek verilmesi gerektiğini söylemişti.

Tunus’ta yapılan görüşmelerde dün 18 ay içinde seçimlerin yapılması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler’in Libya Temsilcisi Stephanie Williams, gazetecilere yaptığı açıklamada ‘‘Seçimlere gidilen süreçte yeniden şekillendirilmiş bir başkanlık konseyi ve etkili, birleşik bir ulusal birlik hükümeti gerektiğini’’ kaydetti.

Libya’da devam eden iç savaşı sona erdirmek için yol haritası oluşturmak amacıyla hafta başında Tunus’ta başlayan görüşmelerden parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarih kararlaştırıldı. BM arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde seçimlerin 24 Aralık 2021’de yapılmasına karar verildi.

İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana kaosun hakim olduğu Libya, 2014 yılından itibaren ülkenin doğusuna ve batısına hakim olan rakip gruplar arasında bölündü.

Uluslararası olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti başkent Trablus’u; Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu ise ülkenin doğusunu kontrol ediyor.

Ancak taraflar arasında siyasi, bölgesel ve ideolojik ayrılıklar derinleşmiş, arkalarında silahlı gruplar toplanmış durumda. Yabancı ülkeler savaşan bu farklı gruplara destek vermek için silah ve savaşçı göndermişken, birçok Libyalı barış sürecine şüpheyle yaklaşıyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Tunus’ta barış görüşmeleri Libya Ulusal Ordusu ve Mutabakat Hükümeti tarafından geçen ay varılan ateşkesin ardından başladı.

Yeni hükümetin Libya’da kötü durumdaki altyapı hizmetlerine ve yolsuzlukla mücadeleye de hızla odaklanması gerekiyor. BM Libya temsilcisi Williams’a göre bu iki konu, cephenin iki tarafında geçen yaz protesto gösterilerine neden olmuştu.

