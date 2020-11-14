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Libya'da seçim tarihi konusunda uzlaşma sağlandı

14.11.2020 11:45 | Son Güncelleme:
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Libya'da seçim tarihi konusunda uzlaşma sağlandı

Libya'da istikrarın sağlanması için Tunus'taki siyasi müzakereler sürerken, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılacağı açıklandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya'da çatışan tarafların temsilcilerinin Tunus'un başkenti Tunus'ta yapılan görüşmelerde devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021 tarihinde yapılması konusunda mutakabata vardığını açıkladı. Williams, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, seçim tarihinin belirlenmesi ile BM himayesinde gerçekleşen Libya Diyalog Forumu'nun en önemli hedeflerinden birine ulaştığını belirtti. "Bu Libyalılar için çok önemli bir tarih" diyen Williams, bu tarihte seçmenlerin ülkenin kurumlarına yeniden meşruiyet kazandıracağını ifade etti. Williams, Çarşamba günü yaptığı açıklamada da Libya'da seçimlerin 18 ay içinde yapılacağını belirtmiş ancak kesin bir tarih vermemişti.

İç savaşın yaşandığı Libya'da istikrarın sağlanması için Tunus'ta yapılan müzakerelerde çatışan tarafların temsilcilerinin bir geçiş hükümeti üzerinde de mutabakata varması hedefleniyor. BM tarafından seçilen 75 delegenin katıldığı, Pazartesi günü başlayan görüşmelerin bir hafta sürmesi öngörülüyor.

Askeri görüşmeler de sürüyor

Tunus'taki siyasi müzakerelere paralel olarak Libya'nın Sirte kentinde de Ekim ayında sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için askeri görüşmeler yürütülüyor. Libya'da çatışan taraflar BM'nin arabuluculuğu ile Ekim ayında ateşkes konusunda uzlaşmıştı.

BM'nin eski Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame yıllardır iç savaşın hüküm sürdüğü Libya'da yakında barışın sağlanabileceği konusunda iyimser olduğunu söyledi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Salame, "Çok iyimserim. Geçen iki ay içinde olumlu etkenlerin arttığını gördük" dedi. Sağlık sorunları nedeniyle Mart ayında görevinden istifa eden Salame, yıllardır süren bir savaşın bir gün içinde sona ermeyeceğine dikkat çekti. Salame, Ocak ayında Berlin'de yapılan uluslararası Libya Konferansı'nda alınan kararların "nihayet hayata geçirilmesinden" dolayı da memnun olduğunu ifade etti. Berlin'de düzenlenen konferansa katılan liderler, Libya'da ateşkesi destekleme, silah ambargosuna uyma ve ülkenin iç işlerine karışmama sözü vermişti.

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından farklı gruplar arasında iktidar mücadelesi başlamıştı. BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti başkent Trablus ve çevresini elinde tutarken, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi ülkenin doğusu ve güneyini kontrolü altında bulunduruyordu. Söz konusu iktidar mücadelesine dış güçlerin de müdahalesiyle ülkedeki istikrarsızlık ve çatışmalar endişe verici boyutlara ulaşmıştı.

AFP,dpa/JD,MK

© Deutsche Welle Türkçe

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