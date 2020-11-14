Libya'da seçim tarihi konusunda uzlaşma sağlandı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya'da çatışan tarafların temsilcilerinin Tunus'un başkenti Tunus'ta yapılan görüşmelerde devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021 tarihinde yapılması konusunda mutakabata vardığını açıkladı. Williams, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, seçim tarihinin belirlenmesi ile BM himayesinde gerçekleşen Libya Diyalog Forumu'nun en önemli hedeflerinden birine ulaştığını belirtti. "Bu Libyalılar için çok önemli bir tarih" diyen Williams, bu tarihte seçmenlerin ülkenin kurumlarına yeniden meşruiyet kazandıracağını ifade etti. Williams, Çarşamba günü yaptığı açıklamada da Libya'da seçimlerin 18 ay içinde yapılacağını belirtmiş ancak kesin bir tarih vermemişti.

İç savaşın yaşandığı Libya'da istikrarın sağlanması için Tunus'ta yapılan müzakerelerde çatışan tarafların temsilcilerinin bir geçiş hükümeti üzerinde de mutabakata varması hedefleniyor. BM tarafından seçilen 75 delegenin katıldığı, Pazartesi günü başlayan görüşmelerin bir hafta sürmesi öngörülüyor.