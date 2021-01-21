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Libya’da seçimler öncesinde anayasa referandumu yapılacak

21.01.2021 23:17 | Son Güncelleme:
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Mısır’ın ev sahipliğinde yapılan Libya görüşmelerinde tarafların, yıl sonunda yapılacak seçimler öncesinde yeni anayasanın referanduma sunulması konusunda mutabakata vardıkları açıklandı.

Libya'da, 24 Aralık'ta yapılması öngörülen seçimler öncesinde, anayasa referandumu düzenlenmesi hedefleniyor.

Mısır'ın Hurgada kentinde yapılan Libya görüşmelerinde tarafların sene sonunda düzenlenecek seçimler öncesinde hazırlanacak taslak anayasanın referanduma sunulması konusunda uzlaştıkları açıklandı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) girişimi ile yapılan "Libya Anayasa Komitesi" görüşmelerinde varılan mutabakatın ayrıntıları, şubat ayında yapılacak görüşmelerde taraflarca ele alınacak.

Mısır'da yapılan görüşmelerde, Libya'nın yeni anayasasını hazırlayan komisyonun üyeleri, iç savaştaki tarafları temsil eden, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk Temsilciler Meclisi'nden heyetlerle bir araya geldi.

9-11 Şubat tarihlerinde yapılacak görüşmelerde ise referandum tarihinin belirlenmesi ve Aralık-2021'de yapılacak seçimlere ilişkin de bir yol haritasının şekillendirilmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ile "demokratik yollardan seçilmiş bir hükümet kurulmasının" hedeflendiğini duyurmuştu.

Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklenen Libya halkı için bu yıl yapılması hedeflenen anayasa referandumu ve seçimler büyük önem taşıyor.

Geçen sene ekim ayında, BM'nin tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Bu anlaşma, yabancı savaşçıların ve askerlerin üç ay içerisinde Libya'dan ayrılmasını öngörüyordu. Tanınan süre cumartesi günü sona eriyor. Ancak ihtilafa taraf hiçbir ülkeden bu adımın atılacağı yönünde bir açıklama gelmedi. Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye, Libya'daki iç savaşa müdahil olan ülkeler arasında sıralanıyor.

dpa,AFP / DA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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