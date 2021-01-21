Libya’da seçimler öncesinde anayasa referandumu yapılacak

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ile "demokratik yollardan seçilmiş bir hükümet kurulmasının" hedeflendiğini duyurmuştu.

9-11 Şubat tarihlerinde yapılacak görüşmelerde ise referandum tarihinin belirlenmesi ve Aralık-2021'de yapılacak seçimlere ilişkin de bir yol haritasının şekillendirilmesi bekleniyor.

Mısır'da yapılan görüşmelerde, Libya'nın yeni anayasasını hazırlayan komisyonun üyeleri, iç savaştaki tarafları temsil eden, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk Temsilciler Meclisi'nden heyetlerle bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) girişimi ile yapılan "Libya Anayasa Komitesi" görüşmelerinde varılan mutabakatın ayrıntıları, şubat ayında yapılacak görüşmelerde taraflarca ele alınacak.

Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklenen Libya halkı için bu yıl yapılması hedeflenen anayasa referandumu ve seçimler büyük önem taşıyor.

Geçen sene ekim ayında, BM'nin tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Bu anlaşma, yabancı savaşçıların ve askerlerin üç ay içerisinde Libya'dan ayrılmasını öngörüyordu. Tanınan süre cumartesi günü sona eriyor. Ancak ihtilafa taraf hiçbir ülkeden bu adımın atılacağı yönünde bir açıklama gelmedi. Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye, Libya'daki iç savaşa müdahil olan ülkeler arasında sıralanıyor.

dpa,AFP / DA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

