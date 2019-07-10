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Libya'da silahlı grubun baskını sonucu oluşan su kesintisi giderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 02:27 | Son Güncelleme

Libya'da silahlı grubun baskını sonucu oluşan su kesintisi giderildi

TRABLUS (AA) - Libya'da Büyük İnsan Yapımı Nehir Projesi Otoritesi, silahlı bir grubun, ülkede suyun tedarik edildiği ağdaki ana boruları besleyen elektrik istasyonuna düzenlediği baskın nedeniyle yaşanan su kesintisinin giderildiğini ve başkent Trablus ile orta bölgedeki kentlere yeniden su verilmeye başlandığını duyurdu.

Otorite tarafından yapılan yazılı açıklamada, su kuyularının bulunduğu kuzey ve güney su sahasına elektrik sağlanmasıyla suyun aşamalı olarak verilmeye başlandığı belirtildi. Büyük İnsan Yapımı Nehir Projesi Otoritesi tarafından daha önce yapılan açıklamada, silahlı bir grubun, ülkede suyun tedarik edildiği ağdaki ana boruları besleyen elektrik istasyonuna baskın düzenlediği ve bu nedenle Trablus ile orta bölgedeki kentlerde su kesintisi olacağı kaydedilmişti.

Açıklamada, silahlı grubun, söz konusu baskını, "El-Hums elektrik istasyonundaki bazı birimlerin çökmesinin ardından pazartesi gününden bu yana ülkenin güney bölgelerinde yaşanan elektrik kesintisinin çözülmesi" talebiyle yaptığı aktarılmıştı.

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