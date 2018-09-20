Libya'da silahlı milis gruplar petrol sahasını tehdit ediyor

Libya Ulusal Petrol Şirketi, Cezayir sınırı yakınında yer alan Vefa Petrol Sahası'ndaki havaalanının silahlı gruplar tarafından "şantaj" amacıyla kapatıldığını, blokaj devam ederse şirketin bölgedeki tüm çalışmalarını durduracağını açıkladı.

Libya Ulusal Petrol Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, silahlı milis grupların, Vefa Petrol Sahası'ndaki havaalanını, "şirketi uygunsuz bir anlaşmaya mecbur etmek için" salı gününden bu yana işgal altında tuttuğu belirtildi.

Açıklamada, eylemin devam etmesi halinde "günlük 40 bin varil petrol üreten sahanın yarın kapatılacağı, şirketin elemanlarının da tahliye edileceği" bildirildi.

Söz konusu petrol sahasında faaliyetin durmasıyla ülkenin güneyine ve batı bölgelerine elektrik sağlayan Ruveys üretim santraline de yakıt akışının kesileceği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu Vefa Petrol Sahası'nda üretimin şu anda devam edip etmediğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Vefa Petrol Sahası'nın Libya Ulusal Petrol Şirketi ve İtalyan Eni ortaklığıyla kurulan Melitah Petrol ve Gaz Şirketi tarafından işletildiği, günlük 40 bin varil ham petrol ve elektrik santrallerine sağlanmak üzere günlük yaklaşık 1,3 milyon metreküp doğalgaz üretimi yaptığı belirtiliyor.

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı milis grupları, merkezi hükümetin emirleri dışında başkent ve çevresinde çok sayıda yasa dışı faaliyetle, ülkedeki finans ve hizmet kurumlarının çalışmalarını engelleyebiliyor.

