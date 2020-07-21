Libya'da Sirte operasyonu yaklaşıyor mu?

Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) 6 Haziran'da başlattığını duyurduğu Sirte operasyonu, ateşkes için görüşmelere öncelik verilmesi sebebiyle duraklamıştı. Ancak son günlerde karşılıklı sert açıklamalar ve atılan adımlar, operasyonun kaldığı yerden devam edebileceğine dair işaretler veriyor. General Halife Hafter'in aylar süren Trablus kuşatması, Türkiye'nin UMH'ye verdiği askeri destekle birlikte sona erdikten ve Hafter'e bağlı birlikte doğuya geri çekildikten birkaç gün sonra, 6 Haziran'da, UMH bu kez Sirte'ye yönelik operasyon başlattığını duyurdu. Ancak ordu Sirte'ye çok yaklaşmışken, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle Hafter birlikleri UMH'ye bağlı orduyu durdurdu. Bir süre sonra da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Libya sınırı yakınlarındaki Matruh Üssü'nü ziyaret etti ve "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir" diyerek orduya "sınır ötesi operasyonlara hazır olmaları" talimatı verdi. Bu süre içinde yine Hafter'i destekleyen Rusya ile Trablus hükümetiyle işbirliği yapan Türkiye arasında ateşkes için görüşmeler sürdü.

Rusya: Libya'da derhal ateşkes ilan edilsin ve siyasi görüşmeler başlasın

Ankara ve Trablus, Hafter’le müzakereye kapıları kapattı Mısır ve Hafter, ateşkes için ülkedeki yabancı savaşçıların çekilmesini ve Tobruk'taki meclise daha fazla yetki verilmesini talep ediyor. Fayez el Sarraj'ın başında olduğu Trablus hükümeti ve Ankara için ise ateşkesin şartı 2015 sınırlarına dönülmesi. Sirte, Ocak 2020'de Hafter'in kontrolüne geçmişti. Bu görüşmeler sürerken Türkiye'den Trablus'a bağlı orduya silah ve mühimmat yardımı devam etti, ordunun hazırlıkları sürdü. Bu tabloyu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta başında verdiği bir röportajda ortaya koydu: "Sirte'ye operasyon hazırlıkları var ama şu anda masayı deniyoruz. Burada Hafter ve Hafter'i destekleyen güçlerin çekilmesini deniyoruz. Eğer buralardan çekilirlerse o zaman bir ateşkesi kabul ederim diyor Sarraj hükümeti. Çekilme olmazsa tabii ki askeri hazırlık zaten var." Ancak görüşmeler sürerken Mısır, geri adım atmayacağını göstermek için pazartesi günü meclisten bir tezkere geçirerek UMH'nin Sirte'ye ilerlemesi halinde Libya'ya asker gönderme izni çıkardı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de Sisi'nin bu adımlarını destekliyor.