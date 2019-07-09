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Libya'da su kaynaklarına sabotaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 22:57 | Son Güncelleme

Libya'da su kaynaklarına sabotaj

TRABLUS (AA) - Büyük İnsan Yapımı Nehir Projesi Otoritesi, Libya'da silahlı bir grubun güney ve kuzey alanlarındaki pompalama işlemini durdurduğu ve bu nedenle başkent Trablus ile orta bölgedeki kentlerde su kesintisi yaşanacağı uyarısında bulundu.

Büyük İnsan Yapımı Nehir Projesi Otoritesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, silahlı bir grubun, ülkede su tedarikinin sağlandığı ağdaki ana boruları besleyen elektrik istasyonuna baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırganların elektrik şirketi teknisyenlerini, su kuyularının bulunduğu alandaki elektriği kesmeye zorladığı ifade edildi.

Kesinti nedeniyle kuzey ve güney alanlarındaki pompalama işleminin durmasının ardından başkent Trablus ile orta bölgedeki kentlerde su kesintisi olacağı kaydedildi.

Açıklamada, silahlı grubun, söz konusu baskını, "El-Hums elektrik istasyonundaki bazı birimlerin çökmesinin ardından pazartesi gününden bu yana ülkenin güney bölgelerinde yaşanan elektrik kesintisinin çözülmesi" talebiyle yaptığı aktarıldı.

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