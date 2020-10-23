Libya'da taraflar ateşkese imza attı

BM Libya Özel Temsilcisi Williams, yabancı ülkelere "Libya'dan ellerinizi çekin" mesajı verdi.Libya iç savaşında taraflar arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde ateşkes anlaşması imzalandı. Açıklama Birleşmiş Milletler'in Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams tarafından yapıldı.

Tarihi bir ana tanıklık edildiğini söyleyen Williams, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz Serrac ile General Halife Hafter'i temsil eden askeri heyetlere hitaben "Burada sonuçlandırdığınız şeyden ötürü sizi tebrik etmek istiyorum. Büyük cesaret gerektiriyordu" dedi. Williams "Bu anlaşmanın Libya halkının acı çekmesine bir son vereceğini ümit ediyorum” diye konuştu.

Cenevre'deki müzakerelerin formatına her iki taraftan beş temsilcinin masa etrafında bulunması nedeniyle 5+5 deniliyor. Bu formatta görüşmelerin yapılmasına ocak ayında Berlin'deki Libya konferansında karar verilmişti.

Cenevre'deki ateşkes, gelecek hafta başlatılacak olan siyasi müzakerelere hazırlık aşaması öncesinde yapıldı. Birebir görüşmelerin ise 9 Kasım tarihinde Tunus'ta başlaması bekleniyor.