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Libya'da taraflar ateşkese imza attı

23.10.2020 14:17 | Son Güncelleme

Libya'da çatışan taraflar Cenevre kentinde ateşkes anlaşmasına imza attı.

Libya'da taraflar ateşkese imza attı

BM Libya Özel Temsilcisi Williams, yabancı ülkelere "Libya'dan ellerinizi çekin" mesajı verdi.Libya iç savaşında taraflar arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde ateşkes anlaşması imzalandı. Açıklama Birleşmiş Milletler'in Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams tarafından yapıldı.

Tarihi bir ana tanıklık edildiğini söyleyen Williams, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz Serrac ile General Halife Hafter'i temsil eden askeri heyetlere hitaben "Burada sonuçlandırdığınız şeyden ötürü sizi tebrik etmek istiyorum. Büyük cesaret gerektiriyordu" dedi. Williams "Bu anlaşmanın Libya halkının acı çekmesine bir son vereceğini ümit ediyorum” diye konuştu.

Cenevre'deki müzakerelerin formatına her iki taraftan beş temsilcinin masa etrafında bulunması nedeniyle 5+5 deniliyor. Bu formatta görüşmelerin yapılmasına ocak ayında Berlin'deki Libya konferansında karar verilmişti.

Cenevre'deki ateşkes, gelecek hafta başlatılacak olan siyasi müzakerelere hazırlık aşaması öncesinde yapıldı. Birebir görüşmelerin ise 9 Kasım tarihinde Tunus'ta başlaması bekleniyor.

Libya'da daha önce Halife Hafter ülkedeki petrol kuyularına ocak ayından beri uyguladığı ablukayı sona erdirmeyi kabul etmişti. Bölgeler arasında karayolu ve havayolu ulaşımının açılması konusunda ve sosyal medyada nefret içerikli söylemler yayan kişilerin üzerine birlikte gidilmesi konusunda da mutabık kalındı.

"Müdahil ülkeler Libya'dan ellerini çekmeli"

BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams yaptığı konuşmada ülkeye yabancı güçlerin müdahalesini de eleştirdi. "Yabancı müdahalenin kapsamı kabul edilemez" diyen Williams "Bu ülkeler ellerini Libya'dan çekmeliler" diye konuştu. Williams hafta başında yaptığı açıklamada ateşkes imzalanır imzalanmaz ülkedeki yabancı savaşçıların da 90 gün içinde Libya'yı terk etmesi gerektiğini belirtmişti.

Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne Türkiye destek veriyor. Ülkenin doğu ve güney bölgelerini kontrolünde bulunduran Halife Hafter'i ise Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri destekliyor.

dpa / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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