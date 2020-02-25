Libya'da taraflar Cenevre görüşmelerine katılacak mı?

Taraflar yarın başlaması planlanan siyasi görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde yürütülen Libya görüşmeleri maratonunda yine belirsizlikler baş gösterdi. Çatışan iki taraf da Çarşamba günü başlatılması öngörülen siyasi görüşmelere şu aşamada katılmayacağını açıkladı.

Ülkenin doğusu ve güneyinde kontrolü elinde bulunduran ve komutan Halife Hafter tarafından desteklenen Tobruk merkezli hükümet, toplantıya göndermeyi öngördüğü 13 temsilciden bazılarına BM'ye bağlı Libya Destek Misyonu'nca (UNSMIL) onay verilmemesini gerekçe gösterdi.

BM tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise Çarşamba günkü toplantıya katılım konusunda karar için, iki taraftan askeri yetkililer arasında yapılacak görüşmelerden çıkacak sonucu beklediğini açıkladı.

UNSMIL sözcüsü ise AFP ajansına yaptığı açıklamada pek çok katılımcının toplantı için Cenevre'ye vardığını belirterek diğer davetli tüm katılımcıların da Cenevre'ye geleceğini umduklarını belirtti.