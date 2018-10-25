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Libya'da Tavergalı iç göçmenler BM'den destek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 00:19 | Son Güncelleme

Libya'da Tavergalı iç göçmenler BM'den destek istedi

Libya'da 7 yıl önce evlerini terk etmek zorunda bırakılan Tavergalı iç göçmenler, çıkarıldıkları yerlere onurlu ve güvenli bir şekilde dönmek için Birleşmiş Milletlerden (BM) destek istedi.

Libya'daki BM misyonunun sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tavergalı iç göçmenlerin temsilcileri, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile görüştü.

Göçmenler görüşme sırasında BM'den, çıkarıldıkları yerlere onurlu ve güvenli bir şekilde dönmek için destek istedi.

Ayrıca göçmenler, BM ve Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden (UMH), çıkarıldıkları kentin yeniden imarı ve yıkılan yapıların onarımı için bir program belirlemesini talep etti.

Göçmenler, Selame'ye "dışlanmışlık duygusunun kendilerini, sorunlarını Libya'yla alakalı uluslararası konferanslarda gündeme getirme ve dünya ülkelerine kendilerini hatırlatma düşüncesine sevk ettiğini" iletti.

Selame de Libya'da iç göçmenler sorununun çözülmesinin zor ancak imkansız olmadığını söyledi.

Mısrata'ya 30 kilometre uzaklıktaki Taverga'da ikamet eden yaklaşık 40 bin Libyalı, ülkede 2011 yılında başlayan halk ayaklanmaları sırasında "rejim yanlısı ve devrimcilerin karşısında oldukları" iddiasıyla devrimciler tarafından göçe zorlanmıştı.

O zamandan bu yana Taverga halkı, aralarında başkent Trablus'un da olduğu çeşitli şehirlerde kamplarda yaşıyor.

Taverga ile Mısrata arasında haziran ayında Taverga halkının, 7 yıl önce tehcir edildikleri topraklara dönebilmesini öngören barış anlaşması imzalanmasına rağmen, Tavergalılar henüz çıkarıldıkları yerlere geri dönemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Taverga Trablus

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