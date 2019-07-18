HABER

Libya'da Temsilciler Meclisi üyesi kaçırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 13:48 | Son Güncelleme

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nden yapılan açıklamada, Hafter'e bağlı güçlere işaret edilerek "Siham Sergiva'nın Bingazi'deki milis güçler tarafından kaçırılması nedeniyle derin endişe duyulduğu" belirtildi

BİNGAZİ (AA) - Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Üyesi Siham Sergiva, silahlı bir grup tarafından Bingazi'deki evinden kaçırıldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, henüz kimlikleri tespit edilemeyen silahlı bir grup, Sergiva'nın evine baskın düzenleyerek TM üyesini bilinmeyen bir yere götürdü.

Konuyla ilgili Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, Hafter'e bağlı güçlere işaret edilerek "Sergiva'nın Bingazi'deki milis güçler tarafından kaçırılması nedeniyle derin endişe duyulduğu" ifade edildi.

Sergiva'nın serbest bırakılması çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu suç, askeri yönetimin hüküm sürdüğü bölgelerde yasaların ve genel özgürlüklerin olmamasından kaynaklı doğal bir sonuçtur." denildi.

- Olay "farklı sesleri susturma" çabası

Söz konusu olayın "farklı sesleri susturmak için başvurulan baskıcı uygulamaların artması" olarak değerlendirilen açıklamada, ülkedeki Birleşmiş Milletler (BM) misyonu ve uluslararası kuruluşlardan Sergiva'nın serbest bırakılması için harekete geçmeleri istendi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler de karşı operasyona geçmişti.

Aradan geçen üç ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanamamış ancak 26 Haziran'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Bir süredir meşruiyet krizinin sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

PARTNEROnu bu denli çekici kılan...Onu bu denli çekici kılan...
Tarih, işçilerin elinde gün yüzüne çıkıyor Tarih, işçilerin elinde gün yüzüne çıkıyor 
Duruşma sonrası Kaftancıoğlu'ndan açıklamaDuruşma sonrası Kaftancıoğlu'ndan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya Siham Sergiva

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Daha yeni boşandılar! Şaşırtan görüntü

Daha yeni boşandılar! Şaşırtan görüntü

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Van'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Canan Kaftancıoğlu hakkında 17 yıla kadar hapis istemi

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul'da radikal örgütlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da flaş operasyon! Gözaltılar var...

Bebeğinin ağzını görünce şoke oldu: Rüyamda görmüştüm!

Bebeğinin ağzını gören anne şoke oldu!

Antalya'nın Maldivleri olarak biliniyor! Suluada'da kirlilik tehlikesi

Antalya'nın Maldivleri alarm veriyor

Karlov suikastı soruşturmasında biri eski 6 TRT çalışanına gözaltı

Biri eski 6 TRT çalışanına FETÖ gözaltısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.