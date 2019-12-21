Libya'da Temsilciler Meclisinden Türkiye ile imzalanan güvenlik anlaşmasına destek

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'taki Temsilciler Meclisi, Libya Bakanlar Kurulunun, Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtıralarının yürürlüğe konması kararını memnuniyetle karşıladı.

Temsilciler Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulunun muhtıraların yürürlüğe girmesini onaylamasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Libya'da kentlerin korunması ve işgalden kurtarılması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunulan açıklamada, Libya ordusunun kazandığı başarılar ve darbeci General Halife Hafter liderliğindeki çok uluslu güçlerin elindeki Terhune kentinin kurtuluşu için verilen mücadele övüldü.

Misrata, Msallata ve Zliten kentlerine Hafter'in destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait silahlı insansız hava araçları tarafından düzenlenen hava saldırılarının kınandığı açıklamada, uluslararası toplumun bu saldırılara sessiz kalmasına tepki gösterildi.

- Libya Alimler Birliği'nden muhtıralara destek

Libya Alimler Birliğinin, Hafter güçlerinin Trablus'a düzenlediği saldırıları görüşmek üzere düzenlediği olağanüstü toplantıda, başkente destek için Türkiye ile imzalanan muhtıraların yürürlüğe girmesi gerektiği vurgulandı.