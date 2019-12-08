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Libya'da Trablus hükümeti Hafter'e bağlı bir savaş uçağını düşürdü

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.12.2019 03:13 | Son Güncelleme

Libya'da, Trablus'un güneyindeki Hallatat bölgesine hava saldırısı düzenleyen Halife Hafter'e bağlı bir savaş uçağının düşürüldüğü bildirildi.

Libya'da Trablus hükümeti Hafter'e bağlı bir savaş uçağını düşürdü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Burkan el-Gadab Operasyon odasının Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Halife Hafter'e bağlı MİG-23 tipi bir savaş uçağının Trablus'un güneyindeki Yermuk bölgesinde vurulduğu ve uçağın Zaviye kentine düştüğü belirtildi.

Düşen uçaktan paraşütle atlamayı başaran pilotun da ele geçirildiği ifade edildi. Konuya ilişkin Hafter kanadından yapılan açıklamada da görev sırasında bir savaş uçağıyla irtibatın kesildiği duyurulmuştu.

Hafter Güçleri Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, kendisiyle irtibat kesilen savaş uçağının pilotu Amir el-Orfi'nin Zaviye kentinde tutuklandığı bilgisini paylaştı.

Mismari, uçağın teknik nedenlerden dolayı düştüğünü öne sürdü.

Başkent Trablus'un güneyindeki Hallatat bölgesinde 2 gündür Hafter'e bağlı güçler ile Trablus hükümetine bağlı Burkan el-Gadab Operasyon odası arasında çatışmalar yaşanıyor.

Operasyon odası, Hallatat ve Yermuk bölgelerine Hafter güçlerinin saldırılarına karşı koymak üzere askeri yığma yapmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya Trablus

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