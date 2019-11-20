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Libya'da Trablus'u hedef alan Hafter güçlerine ait SİHA düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 18:37 | Son Güncelleme

Libya'da Trablus'u hedef alan Hafter güçlerine ait SİHA düştü

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter güçlerine ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) başkent Trablus'un güneyinde düştüğünü duyurdu.

UMH tarafından yürütülen Burkan el-Gadap (Öfle Volkanı) operasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter güçlerine ait SİHA'nın Trablus'u hedef almaya çalışırken Terhune kenti çevresinde düştüğü belirtildi. Açıklamada, daha fazla bilgi verilmedi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Libya'da nisandan bu yana devam eden çatışmalarda binden fazla kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi de yaralandı.

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Burkan el-Gadab (Öfke Volkanı) operasyonu General Halife Hafter Libya Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) SİHA UMH güçlerinin Sözcüsü Muhammed Kanunu

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