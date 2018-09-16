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Libya'da Trablus'un güvenliği için yeni güç oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 22:07 | Son Güncelleme

Libya'da Trablus'un güvenliği için yeni güç oluşturuldu

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Trablus'ta çatışmaları önlemek ve güvenliği sağlamak için yeni bir güç oluşturdu.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trablus'ta çatışmaları önlemek ve güvenliği sağlamak amacıyla Ordu Yüksek Komutanı sıfatıyla Serrac'ın imzasıyla ortak yeni bir güç oluşturuldu.

Batı Askeri Bölgesi Komutanı Tuğgeneral Usame el-Cuveyli'nin komutasındaki gücün, İçişleri Bakanlığınca polise bağlı bazı birimler ile üç tugaydan oluştuğu aktarıldı.

Söz konusu gücün çatışmaları önlemenin yanı sıra kentte normal hayata dönüşün sağlanması ve ateşkese bağlılığı gözetme gibi görevler de üstlendiği kaydedildi.
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- Trablus'taki çatışmalar

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan itibaren 10 gün süreyle UMH'ye bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oldu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayını geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti.

Taraflar arasında, 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda ateşkes sağlanmış, hükümet, çatışmalar nedeniyle 78 kişinin öldüğünü, 210 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ateşkesin sağlandığı Trablus'ta 12 Eylül'de yeniden çatışma sesleri duyulmuş, taraflar birbirlerini ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Trablus UMH

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