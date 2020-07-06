Libya'da Türk askerlerinin bulunduğu üsse hava saldırısı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birliklerinin Mayıs ayında ele geçirdiği stratejik öneme sahip Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne Cumartesi gecesi hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Trablus merkezli UMH ordu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, saldırının General Halife Hafter'e destek veren "yabancı savaş uçakları” tarafından düzenlendiğini açıkladı. Ancak, saldırının hangi devlete ait uçaklarla gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmedi.

Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş Pazar günü yaptığı açıklamada, saldırının Hafter'e bağlı güçlerin moralini düzeltmek için "alçakça ve umutsuz bir girişim” olduğunu belirtti. Nemruş, bu hava saldırısına "doğru zaman ve doğru yerde” gereken karşılığın verileceğinin altını çizdi.

Askeri sistemler hasar gördü

UMH kaynakları, saldırı sonucu Türkiye tarafından kısa süre önce gönderilen, aralarında hava savunma sistemlerinin de bulunduğu bazı sistemlerin hasar gördüğünü belirtirken Haftar güçlerinin sözcüsü Tuğgeneral Halid el Mahcup, askeri üsse yönelik saldırıda en az dokuz hedefin vurulduğunu söyledi. Hafter'e yakın medya ise "kimliği belirsiz" uçaklar tarafından düzenlenen saldırının hedefinin Türk hava savunma sistemleri olduğunu, saldırı sonucu askeri üste konuşlu Türk askerleri arasında hayatını kaybedenlerin olduğunu iddia etti.