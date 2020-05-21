‘‘Libya’da Türk Çıkarları Hedef Alınırsa Sonucu Ağır Olur’’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya’nın doğusunda hakim olan Halife Hafter güçlerinin Libya’da Türk çıkarlarına saldırması halinde bunun ağır sonuçları olacağını söyledi. Aksoy, ‘‘Darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
Aksoy, açıklamasında, ‘‘Yabancı bir basın-yayın kuruluşunda atıfta bulunulan ve darbeci Hafter’e bağlı gayrimeşru milislerin Türk çıkarlarını hava unsurlarıyla hedef alacağı yönündeki açıklamanın Libya’nın Doğusunda dış destekle yeni savaş uçakları konuşlandırılmasından sonra yapılması dikkat çekicidir.
Hafter’e bağlı unsurların son dönemde sahada yaşadığı kayıpların hezeyanının bir yansıması olan bu açıklama, darbeci Hafter’in ve destekçilerinin Libya’daki ihtilafı tırmandırma niyetinde olduklarının en açık göstergesidir.
Bu vesileyle, Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz’’ ifadelerini kullandı.
Bloomberg haber sitesi, Libya'da Rusya tarafından desteklenen General Halife Hafter güçlerinin ülkedeki Türk hedeflerine karşı "görülmedik şiddette" hava saldırıları başlatma tehdidinde bulunduğunu belirtmişti.
Haberde Hafter’in Hava Kuvvetleri Komutanı Sakr el Caruşi’nin ‘‘Önümüzdeki saatlerde Libya tarihindeki en büyük hava saldırısına tanık olacaksınız. Tüm kentlerdeki Türk mevzileri ve çıkarları hava kuvvetlerimiz tarafından meşru hedef alınacak, sivillerin bu hedeflerden uzak durması çağrısı yapıyoruz’’ açıklamasına yer verilmişti.
Çavuşoğlu ve Lavrov’dan Libya’da ateşkese destek
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bir telefon görüşmesi yapıldığını bildirdi. Açıklamada her iki bakanın da görüşmede Libya’da acilen ateşkese varılmasını destekledikleri kaydedildi.
Açıklamada iki bakanın Libya’da BM öncülüğündeki siyasi sürecin yeniden başlamasını da destekledikleri kaydedildi.
Halife Hafter’e ait Libya Ulusal Ordusu, bir gün önce başkent Trablus’taki bazı cephelerden 2-3 kilometre çekilmeye başladıklarını kaydetmişti.
Nisan ayından bu yana General Halife Hafter'in birlikleri, ulusal hükümetin konuşlandığı Trablus kentini zorlayarak, kenti ele geçirmeye çalışıyor.
Türkiye, Libya’da uluslararası toplum tarafından tanınan hükümete destek veriyor ve Hafter güçlerini “darbeci” olarak niteliyor.