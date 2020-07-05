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Libya’da Türkiye’nin Desteklediği GNA’nın Hava Üssüne Hava Saldırısı

05.07.2020 14:59 | Son Güncelleme

Ankara’nın Libya’da destek verdiği ve uluslararası toplum tarafından tanınan GNA’nın bir süre önce Türkiye’nin yardımıyla ele geçirdiği hava üssünün savaş uçaklarınca vurulduğu belirtildi

Libya’da Türkiye’nin Desteklediği GNA’nın Hava Üssüne Hava Saldırısı

Ankara’nın Libya’da destek verdiği ve uluslararası toplum tarafından tanınan GNA’nın bir süre önce Türkiye’nin yardımıyla ele geçirdiği hava üssünün savaş uçaklarınca vurulduğu belirtildi.

Olayla ilgili bilgi GNA’ya karşı savaşan Halife Hafter’e bağlı güçler ve bölgede yaşayanlardan geldi.

Hafter’e bağlı güçlerden bir kaynak saldırıların “bilinmeyen bir savaş uçağı” tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Zintan kasabası yakınlarında yaşayan bir kişi de üste meydana gelen patlamaların duyulduğunu belirtti.

Watiya hava üssünün Mayıs ayında Trablus’ta GNA tarafından alınması LNA’nın başkenti ele geçirmek için 14 aydır verdiği mücadelenin çökmesine neden olmuş ve Hafter güçleri kıyı boyunca yeni mevzilere çekilmişti.

Türkiye’nin GNA’nın geri dönüşünde hava savunma sistemleri ve insansız hava araçlarıyla verdiği destek önemli oranda etkili olmuştu.

Bir Türk yetkili geçen ay Türkiye’nin bir tanesi Watiya’da olmak üzere Libya’da iki hava üssü kurmak için GNA’yla görüşmeler yaptığını belirtmişti.

Watiya, Libya’nın batısında en önemli hava üssü olarak niteleniyor.

Savunma Bakanı Hulusi Akar cuma ve cumartesi günleri Trablus’ta temaslarda bulundu ve yardım konusunda gerekli olaranların yapılacağına dair söz verdi.

LNA, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Mısır tarafından destekleniyor.

LNA, geçen yıl Trablus’a doğru ilerlerken Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin hava saldırılarıyla desteklenmişti.

Geçen ay Amerika Rusya’nın 14 MİG29 ve Su-24 savaş uçağını Suriye’den Libya’ya gönderdiğini belirtmişti.

Türkiye’nin Libya’daki duruma müdahelesi Fransa ve Yunanistan’ın da tepkisini çekmiş durumda. Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Drian Ankara’yı yeni yaptırımlar konusunda uyardı.

GNA ve LNA Misrata ve Sirte arasında yeni mevzilerde güçlerini toparlıyor. Mısır daha önce Sirte’nin alınmasına yönelik Türkiye destekli herhangi bir çabaya ordusunun doğrudan müdahale edebileceğini açıklamıştı.

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