Libya’da Türkiye’nin Desteklediği GNA’nın Hava Üssüne Hava Saldırısı

Ankara’nın Libya’da destek verdiği ve uluslararası toplum tarafından tanınan GNA’nın bir süre önce Türkiye’nin yardımıyla ele geçirdiği hava üssünün savaş uçaklarınca vurulduğu belirtildi.

Olayla ilgili bilgi GNA’ya karşı savaşan Halife Hafter’e bağlı güçler ve bölgede yaşayanlardan geldi.

Hafter’e bağlı güçlerden bir kaynak saldırıların “bilinmeyen bir savaş uçağı” tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Zintan kasabası yakınlarında yaşayan bir kişi de üste meydana gelen patlamaların duyulduğunu belirtti.

Watiya hava üssünün Mayıs ayında Trablus’ta GNA tarafından alınması LNA’nın başkenti ele geçirmek için 14 aydır verdiği mücadelenin çökmesine neden olmuş ve Hafter güçleri kıyı boyunca yeni mevzilere çekilmişti.

Türkiye’nin GNA’nın geri dönüşünde hava savunma sistemleri ve insansız hava araçlarıyla verdiği destek önemli oranda etkili olmuştu.

Bir Türk yetkili geçen ay Türkiye’nin bir tanesi Watiya’da olmak üzere Libya’da iki hava üssü kurmak için GNA’yla görüşmeler yaptığını belirtmişti.