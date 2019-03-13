TRABLUS (AA) - Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Avrupa ülkelerinin diplomatik temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Birleşmiş Milletler'in (BM) sunduğu siyasi çözüm haritasının adımı olarak görülen "ulusal diyalog forumu" üzerindeki belirsizliklere ilişkin endişelerini dile getirdi.

Yüksek Devlet Konseyi'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mişri, Trablus'ta görev yapan Avrupa Birliği'nin (AB) Libya Büyükelçisi Alan Bugeja ve diğer AB ülkeleri büyükelçileriyle bir araya geldi.

Görüşmede Mişri, BM Libya Özel Misyonu'nun (UNSMIL) çözüm planındaki aşamalardan "ulusal diyalog forumu"na ilişkin muğlaklıkları gündeme getirerek, "katılımcıların seçimi, toplantının gündemi, beklenen sonuçları ve paydaşların sorumlulukları" konusundaki belirsizliklerden duyduğu rahatsızlığı büyükelçilere aktardı.

Açıklamada, buna karşılık büyükelçilerin, AB'nin Libya'nın güvenlik ve istikrarına bağlılığını vurgulayarak, bağlı oldukları başkentlere ve ilgili makamlara bu endişeleri iletecekleri yönünde taahhüt verdikleri belirtildi.