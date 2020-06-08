Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti Güçlerine Yıkım Yağma Suçlaması

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu’na Hafter’in çekildiği ve Libya’nın Uluslararası tanınırlığı olan Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin girdiği Trablus’un dışındaki bölgelerden, yıkım ve yağma haberleri geldiği açıklandı.

BM Libya Destek Misyonu tarafından yapılan açıklamada “Tarhuna’daki hastane binasında çok sayıda ceset bulunmuş olması son derece rahatsız edici bir durum. Ayrıca Alasabaa ve Tarhuna bölgelerinde hem şahıslara hem de kamuya ait alanların yıkıldığı ve yağmalandığına dair çok sayıda haber alıyoruz. Bunlar bazı noktalarda Libya’nın sosyal dokusuna zarar vermeye yönelik intikam hareketleri olarak görünüyor” denildi.

Söz konusu iddiaları yansıtan videoların özellikle bölgeden çekilen Hafter güçlerine destek veren bölgedeki yaşayanlar tarafından gönderildiği belirtiliyor.

Hükümete bağlı güçlerden iddialar üzerine Reuters Haber Ajansı’na gönderilen açıklamada, bu tarz yıkım ve yağma işlemlerine girişenlerin cezalandırılacağı ifade edildi. Hükümet kaynakları ayrıca Tarhuna şehrine girdiklerinde hastanelerdeki morglarda 100’den fazla ceset bulduklarını da açıkladı.

Öte yandan Libya’nın Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle Türkiye’nin yıkıma uğrayan bölgelerin yeniden inşası konusunda da işbirliği yapacağı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından da son olarak dile getirildi. Kalın, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye’nin bölgede yollar, köprüler, hastaneler, oteller inşa edeceğini söyledi.

