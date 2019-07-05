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Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümetine ait uçak düşürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 09:45 | Son Güncelleme

Libya’nın Tarhuna kentinde General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nun (LNA) saldırısı sonucu Ulusal Mutabakat Hükümetine ait bir savaş uçağı düşürüldü.

Libya’nın Tarhuna kentinde General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nun (LNA) saldırısı sonucu Ulusal Mutabakat Hükümetine ait bir savaş uçağı düşürüldü. Uçaktaki iki pilot da hayatını kaybetti.
Libya’nın Tarhuna kentinde Ulusal Mutabakat Hükümetine ait bir savaş uçağının General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nun (LNA) saldırısı sonucu düştüğü, iki pilotun öldüğü belirtildi. LNA, Tarhuna kentinde Ulusal Mutabakat Hükümetine ait L-39 tip savaş uçağını düşürdüklerini doğruladı.
General Hafter liderliğindeki LNA, başkent Trablus’u ele geçirmek için Nisan’dan bu yana askeri operasyonlar düzenliyor.

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