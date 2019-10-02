Libya'da Uluslararası Mitika Havalimanı, yabancı uçaklar tarafından bombalandı

LİBYA (AA) - Libya'da Halife Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçaklarının, Trablus'taki Uluslararası Mitika Havalimanı'nı bombaladığı bildirildi.

Başkent Trablus'ta uluslararası meşruiyet sahibi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı (UMH) güçlerin başlattığı Burkan el-Gadab Operasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki silahlı güçleri elinde bulunduran Halife Hafter'i desteklemek amacıyla yabancı savaş uçaklarının Uluslararası Mitika Havalimanı'nı bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıyı düzenleyen savaş uçaklarının hangi ülkeye ait olduğunun tespit edilemediği kaydedilirken bu ve benzeri operasyonların çoğunda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dahli olduğu kabul ediliyor.

Ülkedeki bazı televizyon kanallarındaki haberlerde, Uluslararası Mitika Havalimanı'ndan yangın görüntüleri paylaşıldı. Haberlerde, havalimanı çevresindeki Gararat bölgesine bombaların düştüğü; ölü ve yaralının bulunmadığı aktarıldı.

Hafter tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı.