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Libya'da UMH Başkanlık Konseyi'nin yeniden yapılandırılması kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2018 23:55 | Son Güncelleme

Libya'da Tobruk Merkezli Temsilciler Meclisi ,Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi'nin yeniden yapılandırılması ve hükümetten ayrılması kararı aldı

TRABLUS (AA) - Libya'da Tobruk Merkezli Temsilciler Meclisi (TM),Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nin yeniden yapılandırılması ve hükümetten ayrılması kararı aldı.

TM'nin sitesinde yayınlanan açıklamada, TM'nin bugün yaptığı olağanüstü oturumda Başkanlık Konseyinin, Devlet Yüksek Konseyi ile uzlaşı sağlanarak yeniden yapılandırılmasına ve hükümetten ayrılmasına karar verildiği belirtildi.

UMH'nin bağlı olduğu Başkanlık Konseyi, hâlihazırda bir başkan, 3 milletvekili ve 5 üyeden oluşuyor.

Devlet Yüksek Konseyi üyeleri de daha önce Başkanlık Konseyi'nin yeniden yapılandırılması yönünde talepte bulunmuştu.

Tobruk'ta bulunan 200 sandalyeli TM'deki 80 milletvekili, geçen ay, Başkanlık Konseyi'nin 9 üye yerine başkan ve iki milletvekilinden oluşması ve hükümetten ayrılması yönünde talepte bulunmuştu.

- Libya'daki siyasi istikrarsızlık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

Ülkede barış ve istikrarı tesis etmek amacıyla yerel ve uluslararası düzeyde pek çok girişimde bulunulmuş, bunların sonuncusu da geçen mayıs ayı sonunda Fransa'nın öncülüğünde gerçekleştirilen Paris Zirvesi olmuştu. Zirvede, Libya'da 10 Aralık 2018'de seçimlerin yapılması ve seçimlerin anayasal temellerinin atılması kararlaştırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Temsilciler Meclisi tobruk Trablus

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