Libya'da UMH birlikleri Yermuk Kampı'nda kontrolü sağladı

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneyinde yer alan Ayn Zara bölgesindeki en büyük askeri kamp olan Yermuk Kampı'nda kontrolü ele geçirdi.

UMH'ye bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, General Halife Hafter güçleri ile UMH birlikleri arasında başkentin güneyindeki Ayn Zara ve El-Halle bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Kaynaklar, ağır ve hafif silahların kullanıldığı çatışmalar sırasında UMH birliklerinin, Hafter güçlerinin elinde bulunan Ayn Zara bölgesindeki Yermuk Kampı'nda kontrolü yeniden sağladığını belirtti.

Bölgede şiddetli çatışmaların sürdüğü aktarılırken, ölü ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar üç haftadan uzun süredir devam ediyor.

