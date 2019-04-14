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Libya'da UMH güçleri Hafter'e bağlı bir savaş uçağını düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 17:59 | Son Güncelleme

Libya'da UMH güçleri Hafter'e bağlı bir savaş uçağını düşürdü

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, başkent Trablus'un güneyinde General Halife Hafter'e bağlı bir savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.

UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" (Öfke Volkanı) operasyonuna ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, güçlerinin Trablus'un güneyinde Vadi er-Rabi bölgesinde Hafter'e bağlı bir savaş uçağını düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, pilotun durumuna ilişkin bilgi verilmezken, Hafter güçleri tarafından da konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Libya'da 10 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 121, yaralıların da 561'e yükseldiğini açıklamıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya UMH güçleri

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