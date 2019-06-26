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Libya'da UMH güçleri kritik Giryan kentini ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 21:25 | Son Güncelleme

Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı güçler, Halife Hafter birliklerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandıkları Giryan kentini ele geçirdi

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı güçler, Halife Hafter birliklerinin Trablus saldırısındaki ikmal noktası Giryan kentini ele geçirdiklerini açıkladı.

Libya el-Ahrar televizyonuna konuşan UMH Saha Komutanı Abdulhakim Taniş, başkentin güneyinde Halife Hafter'e bağlı güçlerin ikmal ve toplanma noktası olarak kullandıkları kritik Giryan kentinde kontrolü sağladıklarını belirtti.

UMH komutanı Ahmed Ebuşahme de gün içinde yaptığı açıklamada, başkentin 100 kilometre güneyinde yer alan Giryan kenti yakınlarındaki Kavasım ve Ubşiba Zirai Bölgesi'ni ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Russia Today'in Arapça yayınına konuşan Hafter'e bağlı birliklerin komutanı Ahmed el-Mismari ise UMH güçlerinin Giryan kentinin sadece bir kısmını ele geçirdiğini savundu.

Başkent Trablus'u ele geçirmek için nisan ayında operasyon başlatan Hafter güçleri, Giryan kentini ülkenin güneyindeki ikmal ve harekat noktası olarak kullanmıştı.

- Hafter'e bağlı komutan saf değiştirdi iddiası

Öte yandan, Libya el-Ahrar televizyonu, Hafter'e bağlı güçlerin Operasyon Karargahı komutanlarından Abdüsselam el-Hasi'nin görevinden ayrılarak UMH güçleriyle anlaştığını öne sürdü.

Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlu bulunan uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar özellikle başkent çevresinde iki aydan uzun süredir aralıklarla yoğunlaşarak devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün paylaştığı rakamlara göre, başkent çevresindeki çatışmalarda bugüne kadar 739 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 400'ün üzerinde Libyalı yaralandı.

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