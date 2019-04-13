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Libya'da UMH güçlerinden "ilerliyoruz" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 23:14 | Son Güncelleme

Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, Uluslararası Trablus Havalimanı ve El-Aziziye bölgesinde ilerleme kaydettiklerini açıkladı

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Trablus Uluslararası Havalimanı ve El-Aziziye bölgesinde Genaral Halife Hafter güçlerine karşı ilerleme kaydettiklerini açıkladı.

UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, güçlerinin, Uluslararası Trablus Havalimanı ve Aziziye bölgesinde Hafter güçlerine karşı ilerleme kaydettiklerini ve ağır kayıplar verdirdiklerini açıkladı.

Hafter'e bağlı güçlerden esirler aldıklarını ifade eden Kanunu, sayılara ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

UMH'ye bağlı hava kuvvetlerinin, Hafter güçlerinin konuşlandığı El-Vutiyye Üssü ve Gıryan'daki Ebu Reşade Üssü ile buralara lojistik destek sağlayan bazı noktalara 21 hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirten Kanunu, UMH'nin savaşı başlatan taraf olmadığını ancak sonucu belirleyen taraf olacağını vurguladı.

UMH güçleri bugün, 10 Nisan'da Hafter tarafından ele geçirilen Aziziye bölgesindeki 4. Tugay karargahını geri almıştı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda bir haftada 7'si sivil 75 kişinin öldüğünü, 323 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Libya Trablus

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