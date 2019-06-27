TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Halife Hafter birliklerinin Trablus saldırısındaki ikmal noktası olarak kullandığı Giryan kentinin ele geçirilmesinin, ülke yönetimine yönelik "darbe" girişiminin akamete uğratılmasının başlangıcı olduğunu belirtti.

Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada, Giryan kentinin Hafter güçlerinden kurtarılması kutlanırken, UMH güçlerinin savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, Giryan kentinin ele geçirilmesinin, "ülke yönetimini ele geçirme, monarşi sistemini geri getirme ve Libyalıların sivil-demokratik bir devlet kurma hayallerini yıkma girişiminin" akamete uğratılmasında başlangıç aşaması olduğu ifade edildi.

Başkanlık Konseyi açıklamada, diğer bölgelerdeki askeri unsurlara da hükümetin tarafında yer alma ve silahlarını teslim ederek evlerine dönme çağrısı yaptı.

UMH'ye bağlı güçler, Halife Hafter birliklerinin Trablus saldırısındaki ikmal noktası Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlu bulunan uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.

