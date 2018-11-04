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Libya'da UMH güçleriyle Debbaşi güçleri arasında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 19:57 | Son Güncelleme

Sabrata'da, UMH'ye bağlı emniyet güçleri ile El-Ammu lakaplı meşhur insan kaçakçısı Ahmed Debbaşi güçleri arasında sabah saatlerinden bu yana silahlı çatışmalar yaşanıyor

Libya'nın batısındaki Sabrata kentinde, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı (UMH) emniyet güçleri ile El-Ammu lakaplı meşhur insan kaçakçısı Ahmed Debbaşi güçleri arasında sabah saatlerinden bu yana silahlı çatışmalar yaşanıyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, geçen yıl şehirden çıkarılan, (Ahmed Debbaşi'ye bağlı) "Sabrata Askeri Konseyi" milisleri kentin güneyindeki El-Cefara bölgesinden Sabrata'ya girmek için saldırılar düzenliyor.

UMH'ye bağlı "Terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Operasyonlar Birimi", ordu ve emniyet güçlerinin saldırıları önlemeye çalıştığını aktaran kaynaklar, her çeşit silahın kullanıldığı çatışmaların hala sürdüğünü belirtti.

Geçen yıl Eylül ayında Terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Operasyonlar Birimi ile "Sabrata Askeri Konseyi'nden" Enes ed-Debbaşi Taburu arasında çatışmalar çıkmış, iki hafta süren olaylarda 39 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kişi yaralanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Operasyonlar Birimi 6 Ekim'de yaptığı açıklamada, o zamanlar UMH'ye bağlı olan Enes ed-Debbaşi Taburu'nun kentten çıkarıldığını ve Sabrata kentinde tamamen kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Sabrata'da bir kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca ateş açılması sonucu operasyon birimi ile Debbaşi Taburu arasında çatışmalar başlamıştı.

Daha sonra ölenlerin kentteki Askeri Konseye bağlı silahlı bir birlikten (Enes ed-Debbaşi Taburu) olduğu anlaşılmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Haziran ayında, Libya'da göçmen ve insan kaçakçılığı yapan 6 kişiye yaptırım uygulanması, bu çerçevede mal varlıklarının dondurulması ve bu isimlere seyahat yasağı getirilmesi kararı almıştı. Ahmed ed-Debbaşi de bu isimler arasında bulunuyordu.

Debbaşi bu kararın ardından uzun süre gözlerden uzak bulunmuş ancak son zamanlarda kendisine bağlı bir tugay, silah gücüyle kente geri dönecekleri tehdidinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Sabrata UMH

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