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Libya'da UMH, Hafter güçlerine ait İHA düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 20:14 | Son Güncelleme

Hafter güçleri ise misilleme olarak, Trablus'taki Mitiga Havaalanı'nda hacılar için tahsis edilen salonun yakınını Grad füzesiyle vurdu

MİSRATA (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

UMH'nin başlattığı "Burkan el-Gadab Operasyonu"nun Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, Orta Askeri Bölge'ye bağlı güçlerin, Hafter güçlerine ait "wing long" model bir İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

İHA'ya ait fotoğrafların da paylaşıldığı açıklamada, İHA'nın, başkent Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata kentinde sivil hedeflere saldırı düzenlemek üzere gönderildiği kaydedildi.

- Hafter güçleri Mitiga Havaalanı'nı vurdu

Açıklamada ayrıca, Hafter güçlerinin Grad füzesiyle Trablus'taki Mitiga Havaalanı'nda hacılar için tahsis edilen salonun yakınını vurduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının, İHA'nın düşürülmesine misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mitiga UMH

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