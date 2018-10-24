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Libya'da UMH, Trablus'un güvenliğini sağlama planını onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 02:00 | Son Güncelleme

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, başkent Trablus'un düzenli güçlere dayanarak güvenliğinin sağlanması kapsamındaki plana onay verdi - BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Trablus'ta silahlı gruplar yerine yeni bir ortak güç oluşturulması için çalıştıklarını duyurdu

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, başkent Trablus'un düzenli güçlere dayanarak güvenliğinin sağlanması kapsamındaki planı onayladı.

Başkanlık Konseyinin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un güvenliğinin sağlanması konusunda konseyin son dönemde oluşturduğu, "Güvenlik Düzenleme Komitesi" tarafından hazırlanan planın onaylandığı belirtildi.

Söz konusu planın, profesyonel standartlara göre çalışan düzenli polis ve güvenlik güçlerine bağlı olduğu aktarılan açıklamada, gerekli güvenlik, askeri ve sivil tedbirlerin tamamının alınacağı kaydedildi.

Güvenlik planının, ayrıca Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ile koordinasyon mekanizmasını da belirleyeceği duyuruldu.

Planın içeriğine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

- "Trablus'ta yeni ortak bir güç oluşturulması için çalışıyoruz"

Libya'daki BM Misyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada da BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyi temsilcileri, Mısrata'daki belediye meclisi üyeleri ve askeri yetkililerle bir araya geldiği bildirildi.

Selame bu görüşmede, Trablus'ta silahlı oluşumlar yerine yeni bir ortak güç oluşturulması için çalıştıklarını belirterek, her Libyalının başkente güven içinde girebilmesi gerektiğini vurguladı.

Devlet Yüksek Konseyi ve TM'deki Mısrata temsilcilerini işaret eden Selame, "Ekonomik ve güvenlik reformlarını ilerletmek için sizin desteğiniz gerekli." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Serrac Trablus UMH

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