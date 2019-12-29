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  4. Libya'da UMH'den BMGK'ye "Hafter karşısında acziyet" eleştirisi

Libya'da UMH'den BMGK'ye "Hafter karşısında acziyet" eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 00:15 | Son Güncelleme

UMH Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale'nin BMGK'ye gönderdiği mektuptan: - "BMGK'nin, Hafter güçlerinin sivillere ve kamu tesislerine yönelik saldırıları karşısındaki acziyetine anlam veremiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) gönderdiği mektupta, BMGK'nin, darbeci General Halife Hafter'in saldırıları karşısındaki acizliğine anlam veremediğini belirtti.

Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezince yayımlanan, Hafter'in saldırılarıyla ilgili BMGK'ye gönderilen mektupta Seyyale, Hafter güçlerinin, Ez-Zaviye ve Tacura'da sivillere yönelik saldırılarıyla insanlığa karşı suç işlediklerini kaydetti.

Seyyale, mektupta "BMGK'nin, Hafter güçlerinin sivillere ve kamu tesislerine yönelik saldırıları karşısındaki acziyetine anlam veremiyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'ya da mektup gönderen Seyyale, Hafter güçlerinin, Zaviye kentindeki Uygulamalı Mühendislik Enstitüsüne düzenlediği saldırıyla daha önce işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklediğini belirtti.

Seyyale, Hafter'in işlediği suçlarla ilgili soruşturma açılması ve faillerinin uluslararası yargı önünde cezalandırılması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Hafter milislerine ait uçakların, Zaviye kentindeki Uygulamalı Mühendislik Enstitüsüne saldırı düzenlediği duyurulmuştu.

Hafter güçlerinin, geçen salı günü Tacura bölgesine düzenlediği saldırıda da 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BMGK Libya mektup UMH

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