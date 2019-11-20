Libya'da UMH'den BM'ye, Hafter'e karşı "caydırıcı" tutum çağrısı

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı sert ve caydırıcı tutum takınma çağrısında bulundu.

Başkanlık Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hafter güçlerinin Trablus ve Misrata'ya düzenlediği saldırılar kınandı.

Söz konusu saldırıların, Hafter güçlerinin havaalanı, hastane, okul, devlet binaları ve kamu malına yönelik saldırılarının bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, BMGK'ye, Hafter güçlerine karşı caydırıcı ve sert bir tutum alma çağrısı yapıldı.

UMH önceki gün Trablus yakınlarında bir bisküvi fabrikasının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından bombalanması sonucu 7 işçinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu da dün, Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının, Misrata kentinde yerleşim birimleri yakınındaki mühimmat depolarını hedef aldığını, saldırı sonucu biri kadın 13 sivilin yaralandığını belirtmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

