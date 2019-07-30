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Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 01:31 | Son Güncelleme

Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava saldırısı

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Trablus'un güneyinde konuşlanan General Halife Hafter güçlerini hedef aldı.

UMH Askeri Sözcüsü Muhammed Kununu'nun yaptığı ve UMH birliklerinin başlattığı "Burkan el-Gadab Operasyonu"nun Facebook sayfasında yer alan açıklamada, Ayn Zara Üçgeni ve Giryan kentinin güneyindeki Mizde bölgesindeki Hafter güçlerine ait hedeflere 4 saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırılarda maddi hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

Hafter birlikleri, haziran ayı sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini de kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter UMH

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