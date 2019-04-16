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Libya'da UMH'den Hafter güçlerinin Cufra'daki karargahına hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

Libya'da UMH'den Hafter güçlerinin Cufra'daki karargahına hava saldırısı

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ait savaş uçakları, ülkenin orta kesiminde bulunan El-Cufra kentinde General Halife Hafter'e bağlı birliklerin karargahına hava saldırısı düzenledi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, UMH'ye ait savaş uçakları Hafter'e bağlı güçlerin El-Cufra kentinde başkent Trablus'a 650 kilometre uzaklıkta bulunan Hun bölgesindeki karargahını bombaladı.

Hafter güçlerinin saldırıya uçaksavarlarla karşılık verdiği aktarılırken, olayda yaşanan kayıplara ilişkin ise bilgi verilmedi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Başkent Trablus etrafında devam eden şiddetli çatışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre şu ana kadar 147 kişi öldü, 614 kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya Trablus

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