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Libya'da UMH'den Hafter'e "ateşkesi ihlal" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 14:24 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinin BM çağrısıyla Kurban Bayramı için varılan ateşkesi ihlal ederek kurban kesim alanını hedef aldığını duyurdu

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşmiş Milletlerin (BM) çağrısıyla Kurban Bayramı için varılan ateşkesi, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinin ihlal ettiğini duyurdu.

UMH'nin başlattığı "Burkan el-Gadab Operasyonu"nun Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus'un kuzeyindeki Mitiga Havalimanı'nın yer aldığı Suk el-Cuma Mahallesi'ne rastgele roket ve topçu ateşiyle saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırı nedeniyle 3 sivilin yaralandığı ifade edilen açıklamada, kurban kesim alanının da bulunduğu vurulan bölge ile zarar gören kurbanların fotoğrafları paylaşıldı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, BM'nin Kurban Bayramı'nda ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, 29 Temmuz'da Kurban Bayramı dolayısıyla taraflar arasında güven inşası ile esir ve cenaze değişimini de kapsayan bir ateşkes teklifinde bulunmuştu.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'na (BKON) katılmak üzere Ankara'ya gelen Selame, AA muhabirine Libya'daki krize siyasi çözüm arayışlarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Selame, yakın zamanda açıkladığı üç aşamalı çözüm planını "ilk adımda Kurban Bayramı süresince uygulanacak bir ateşkes, hemen ardından Libya ile ilişkili ülkelerin katılacağı uluslararası toplantı ve son olarak da Libyalı tarafların görüşmesi" şeklinde belirlediklerini söylemişti.

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ateşkes Hafter Libya

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